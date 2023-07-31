Петербургский контент форум объявил предварительную программу

31.07.2023
С 12 по 15 сентября в «Экспофоруме» пройдет СПбМКФ, сообщил «БК».
На форуме покажут новые блокбастеры от отечественных и иностранных студий и другой контент для разных платформ. Презентации проектов проведут российские кинокомпании «Централ Партнершип», «Наше кино», Karo, «Вольга», «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат».
Также будет работать отраслевая выставка «КиноТеатр Экспо», где представят оборудование для кинотеатров, digital signage решения и др. На выставке «Контент Экспо» внимание уделят контенту для кинотеатров, телевидения, стримингов, VR и других площадок, технологиям дистрибуции, лицензированию, реализации всех видов прав на контент и др. Деловая программа включает пленарную сессию, конференции, Российско-китайский контент саммит и др.
СПбМКФ (ранее «Кино Экспо») проводится с 1999 года. Он является единственным в СНГ и странах Балтии форумом контент-индустрии, который объединяет кинопрокат, ТВ и цифровые медиа.
Фото: Pixabay