Джонни Депп планирует приехать в Россию в ноябре

Голливудский актер и музыкант намерен записать трек с российской группой «Яморе», сообщила ТАСС ег...
Эту сумму фильм с Марго Робби в главной роли заработал за две недели в прокате, сообщил Variety. ...
Warner Bros. Entertainment поделился трейлером к мультфильму «Скуби-Ду и Крипто» на своем YouTube-...
Учреждение построят в Дигоре в рамках нацпроекта «Культура» и госпрограммы «Развитие культуры», со...
Выступления одного из старейших профессиональных хоров страны прошли в рамках Дней духовной культу...
Голливудский актер и музыкант намерен записать трек с российской группой «Яморе», сообщила ТАСС ег...
Эту сумму фильм с Марго Робби в главной роли заработал за две недели в прокате, сообщил Variety. ...
Warner Bros. Entertainment поделился трейлером к мультфильму «Скуби-Ду и Крипто» на своем YouTube-...
Учреждение построят в Дигоре в рамках нацпроекта «Культура» и госпрограммы «Развитие культуры», со...
Выступления одного из старейших профессиональных хоров страны прошли в рамках Дней духовной культу...
Central Partnership поделился роликом к продолжению одного из самых кассовых отечественных фильмов...
Мероприятие состоится в Москве во второй раз, сообщила в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга...
Психологическое шоу стало самым успешным оригинальным проектом онлайн-кинотеатра, сообщила пресс-с...
Накануне музыканта экстренно доставили в больницу. Он прокомментировал ситуацию в своем telegram-к...
По итогам выходных лента Греты Гервиг собрала почти 76 млн рублей. Об этом сообщила «Культуромания...
Для общественности выставка откроется с 1 августа, ее главными гостями в этот день станут волонтер...
Джон Крамер (Тобин Белл) возвращается в прежде не рассказанной важной главе истории. Об этом сообщ...
Ректор отметил, что у вуза уже есть опыт запуска новых учебных программ, например «Художник-технол...
Экспозиция посвящена искусству африканских мастеров и продлится до 1 октября. ...
Актер назвал свое появление в роли Супермена во «Флеше» исполнением мечты. Об этом он рассказал In...
Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки в новом театральн...
Более 140 работ XVIII-XIX веков западноевропейских мастеров гравюры из частных собраний Великобрит...
Постановка основана на произведении Карло Гольдони «Самодуры». Премьера состоится 8 сентября на сц...
Фестиваль пройдет в Калужской области с 28 по 30 июля в ......
Вместе с проектом «Артефакт. Гид по музеям России» ведомство открывает выставку «Под благодатным п...
31.07.2023