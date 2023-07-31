Джонни Депп планирует приехать в Россию в ноябре

Голливудский актер и музыкант намерен записать трек с российской группой «Яморе», сообщила ТАСС его представительница.





10 ноября Депп должен приехать в Россию, а 12-го — принять участие в записи песни, для которой он предполагает сделать гитарную партию. Композиция расскажет о «сложностях жизни» и позитивных моментах в них, уточнила собеседница.





По ее словам, 18-19 ноября Депп может дать концерт в рамках своего тура, на котором «Яморе» выступит с анонсом совместной песни. Где пройдет выступление, она на сообщила. В настоящее время актер находится «не в лучшем состоянии», добавила его представительница. Она выразила надежду на то, что до ноября селебрити придет в норму и приедет в Россию.





Фото: кадр из фильма «Жанна Дюбарри»