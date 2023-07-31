Кассовые сборы «Барби» в мире превысили $750 млн

31.07.2023

Кассовые сборы «Барби» в мире превысили $750 млн
Эту сумму фильм с Марго Робби в главной роли заработал за две недели в прокате, сообщил Variety.

По итогам второго уик-энда Barbie Греты Гервиг собрала в североамериканском прокате $93 млн, увеличив кассу до $352 млн. Сборы комедии в остальном мире составили $390 млн, а общие — $750 млн. Это третий результат в 2023 году после «Братьев Марио» с $1,3 млрд и триквела «Стражей Галактики» с $844 млн.

Биографическая драма «Оппенгеймер» прибавила к бокс-офису $47 млн по итогам второй недели. Домашние сборы фильма Кристофера Нолана превысили $174 млн, а общемировые — $400 млн.

По оценкам аналитиков, «Барби» преодолеет $1 млрд сборов по итогам третьей недели, а «Оппенгеймеру» получит в пределах 740-900 млн долларов.

Фото: кадр из фильма «Барби»