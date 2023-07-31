Кроссовер «Скуби-Ду» и DC дебютирует 26 сентября

31.07.2023

Кроссовер «Скуби-Ду» и DC дебютирует 26 сентября
Warner Bros. Entertainment поделился трейлером к мультфильму «Скуби-Ду и Крипто» на своем YouTube-канале.

Проект объединил героев мультсериала «Скуби-Ду» и персонажей комиксов DC. Говорящий немецкий дог Скуби-Ду, его человек Шэгги и их друзья Велма, Дафна и Фред берутся за расследование исчезновения Лиги справедливости. Им помогает Крипто — летающий пес-помощник Супермена. Участники лиги пропали. В их отсутствие город заполонили злодеи и антигерои DC — Джокер, Харли Квинн, Зод и другие.

Онлайн-релиз кроссовера назначен на 26 сентября. 


Фото: кадр из трейлера мультфильма Scooby-Doo! and Krypto, Too!