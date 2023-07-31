В Северной Осетии — Алании появится Центр культурного развития

31.07.2023
Учреждение построят в Дигоре в рамках нацпроекта «Культура» и госпрограммы «Развитие культуры», сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ.
Госэкспертиза проектов строительства РСО — Алания выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство центра в Дигоре. На улице Карла Маркса предполагают возвести новое двухэтажное здание с концертным залом на 400 мест, административными и техническими помещениями, отмечает пресс-служба со ссылкой на открытые источники. В центре планируют проводить культурные мероприятия: концерты, встречи, конкурсы и др.
Дигора основана в 1852 году на берегу реки Урсдон. Сегодня она является административным центром Дигорского района республики. В городе проживают около 10 тысяч человек.
Фото: Pixaby