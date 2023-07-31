Московский Синодальный хор выступил в Суботице и Белграде

31.07.2023

Московский Синодальный хор выступил в Суботице и Белграде
Выступления одного из старейших профессиональных хоров страны прошли в рамках Дней духовной культуры России в Сербии, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

В Суботице хор представил премьеру сочинения современного российского композитора и дирижера Михаила Котельникова «Ядый мою плоть». Выступление прошло в Городской ратуше.

Концерт в столице Сербии состоялся в Храме Святого Саввы — крупнейшем православном соборе Балкан. В программе прозвучали произведения Чайковского, Свиридова, Чеснокова, Рахманинова, а также сербские народные песни.

Дни духовной культуры стартовали 25 июля с открытия экспозиции в Музее Белграда, посвященной Фанагории.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ