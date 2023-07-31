Появился первый тизер-трейлер российской комедии «Холоп 2»

Central Partnership поделился роликом к продолжению одного из самых кассовых отечественных фильмов. Дебютный трейлер «Холопа 2» появился на ютьюбе компании-прокатчика, сообщила пресс-служба телеканала «Россия».





На этот раз в центре истории оказывается избалованная Катя (Аглая Тарасова), которой все сходит с рук благодаря матери-чиновнице. Она хамит людям, ездит в нетрезвом виде и не знает проблем, как когда-то и бывший мажор Гриша (Милош Бикович). Его перевоспитали в первой ленте, отправив в прошлое и сделав холопом. Теперь он весьма чувствителен к несправедливости и не может не реагировать на выходки Кати. Вскоре и она просыпается в хлеву в окружении кур.





Премьера комедии состоится 1 января 2024 года.



