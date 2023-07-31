Новая Третьяковка примет II Международный детский культурный форум

31.07.2023
Мероприятие состоится в Москве во второй раз, сообщила в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
Форум пройдет с 10 по 12 августа при участии более 2 тысяч детей и подростков из России и стран ближнего зарубежья. В эти дни для них проведут первый хакатон «Наследники традиций. Мост в будущее». Также участников ждут арт-школы, мастер-классы, лекции, встречи с деятелями культуры и концерты.
Глава Минкультуры будет участвовать в сессии «Культурная инициатива», где подведут итоги конкурса детских проектов. На ней станет известно, кто получит финансовую поддержку от ведомства на реализацию своей идеи в этом году.
«Форум — это уникальная стартовая площадка для юных талантов, где они могут стать полноценными участниками процесса создания и развития важных инициатив в сфере культуры. До встречи в Москве!» — написала Ольга Любимова.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ