Start начал разработку продолжения сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой

31.07.2023

Start начал разработку продолжения сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой
Психологическое шоу стало самым успешным оригинальным проектом онлайн-кинотеатра, сообщила пресс-служба сервиса.

На сегодня проект увидели более 3,5 млн домохозяйств. Он продержался девять недель в списке самых популярных сериалов в рейтинге «Кинопоиск Pro». В настоящее время команда сериала приступила к написанию сценария второго сезона. 

В центре внимания останется главная героиня — молодая и успешная Анна, потерявшая мужа и находящаяся в отношениях с манипулятором Матвеем. По словам создателей, зрители будут наблюдать, как манипулируемые превращаются в манипуляторов. Главная героиня окажется в опасном треугольнике отношений и начнет более осознанно подходить к теме любви. В шоу появятся новые персонажи.

Фото: онлайн-кинотеатр START