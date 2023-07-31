«Барби» вторую неделю подряд возглавляет прокат в СНГ

31.07.2023

«Барби» вторую неделю подряд возглавляет прокат в СНГ
По итогам выходных лента Греты Гервиг собрала почти 76 млн рублей. Об этом сообщила «Культуромания» со ссылкой на данные kinobusiness.com.

На втором месте в прокате РФ и СНГ оказалась российская комедия «За палыча!» с кассой в 72 млн рублей. На третьем месте — «Жанна Дюбарри» с 66 млн рублей. 

В топ-5 в СНГ также вошел «Оппенгеймер» (56 млн рублей), а в России, Беларуси и странах содружества — «Вызов», добавивший к бокс-офису еще 15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма Barbie