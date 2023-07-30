В Кронштадте в День ВМФ открылся Музей военно-морской славы

30.07.2023
Для общественности она будет открыта только 1 августа, ее главными гостями в этот день станут волонтеры — участники акции «Встречаем легенду К-3 вместе», а сам легендарный атомоход будет доступен для внутреннего осмотра уже в конце 2023 года. Об этом сообщает телеканал «78».
Масштабная экспозиция нового музея занимает два этажа — на первом посетители смогут узнать о ключевых вехах становления флота начиная с первых шагов еще во времена Древней Руси и заканчивая серединой XX века.
Второй этаж посвящен периоду с 1950-х до первой половины XXI века. Особый акцент в убранстве музея сделан на цифровизацию и интерактивность экспозиции. Его первые гости смогли оценить и специально подготовленную к открытию фотовыставку, которая повествует об истории становления первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в качестве главного экспоната открывшегося музея.
Завершилось торжественное мероприятие награждением лиц, которые внесли вклад в создание Музея военно-морской славы, а также в спасение и музеефикацию АПЛ «Ленинский комсомол».