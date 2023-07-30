Студия Lionsgate поделилась трейлером грядущего ужастика «Пила X»

Джон Крамер (Тобин Белл) возвращается в прежде нерассказанной важной главе истории. Об этом сообщает портал Игромания.





Между событиями «Пилы I» и «Пилы II» больной и отчаявшийся Джон отправляется в Мексику для проведения рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде на чудодейственное лекарство от рака. Но вся операция — это афера, направленная на то, чтобы обмануть таких, как он. Печально известный серийный убийца возвращается к своей работе, переворачивая столы мошенников в своей характерной манере через коварные, безумные и хитроумные ловушки.





К своим ролям в проекте вернулись известные представители франшизы Тобин Белл и Шоуни Смит. Постановщик Кевин Гройтерт режиссирует фильм по сценарию Питера Голдфингера и Джоша Столберга. «Пила X» дебютирует в кинотеатрах 29 сентября.





Фото: скриншот YouTube/Lionsgate Movies