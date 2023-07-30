В ГИТИСе планируют запустить направление «Драматургия» в 2024 году

30.07.2023

В ГИТИСе планируют запустить направление «Драматургия» в 2024 году
Ректор отметил, что у ВУЗа уже есть опыт запуска новых учебных программ, например «Художник-технолог» и «Художник по гриму». Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, сегодня драматургии в ведущих вузах России не учат, такого направления просто нет, и диплом получить нельзя, поэтому они решили лицензировать данное направление в своем университете. «Сейчас уже делаем программы, в сентябре-октябре подадим документы и в следующем году уже сможем набрать студентов», — заявил Григорий Заславский.

Также он добавил, что опыт лицензирования у ГИТИСа уже есть. 

Ранее стало известно, что Российский институт театрального искусства — ГИТИС планирует запустить в Африке творческие образовательные проекты.

Фото: скриншот YouTube/Фонд Потанина