В ГИТИСе планируют запустить направление «Драматургия» в 2024 году

30.07.2023
Ректор отметил, что у ВУЗа уже есть опыт запуска новых учебных программ, например «Художник-технолог» и «Художник по гриму». Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
По его словам, сегодня драматургии в ведущих вузах России не учат, такого направления просто нет, и диплом получить нельзя, поэтому они решили лицензировать данное направление в своем университете. «Сейчас уже делаем программы, в сентябре-октябре подадим документы и в следующем году уже сможем набрать студентов», — заявил Григорий Заславский.
Также он добавил, что опыт лицензирования у ГИТИСа уже есть.
Ранее стало известно, что Российский институт театрального искусства — ГИТИС планирует запустить в Африке творческие образовательные проекты.
Фото: скриншот YouTube/Фонд Потанина