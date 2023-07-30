В Эрмитаже проходит выставка «Красота как ритм»

30.07.2023

В Эрмитаже проходит выставка «Красота как ритм»
Экспозиция посвящена искусству африканских мастеров и продлится до 1 октября.

На экспозиции представлены деревянные женские фигуры, которые принадлежат трём разным культурам Африки — дан, бамана и моси. Все эти фигуры имели не только эстетическое, но еще и магическое значение в сообществах, где создавались.

Выставка рассказывает о непривычной для европейского взгляда красоте этих изображений. Африканские мастера стремятся не столько показать идеальное сходство с человеком, сколько передать ритм, динамику, страсть, счастье жизни.

Фото: скриншот YouTube/Душа Санкт-Петербурга