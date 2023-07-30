В Эрмитаже проходит выставка «Красота как ритм»

Джон Крамер (Тобин Белл) возвращается в прежде нерассказанной важной главе истории. Об этом сообща...
Ректор отметил, что у вуза уже есть опыт запуска новых учебных программ, например «Художник-технол...
Экспозиция посвящена искусству африканских мастеров и продлится до 1 октября. ...
Актер назвал свое появление в роли Супермена во «Флеше» исполнением мечты. Об этом он рассказал In...
Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки в новом театральн...
Джон Крамер (Тобин Белл) возвращается в прежде нерассказанной важной главе истории. Об этом сообща...
Ректор отметил, что у вуза уже есть опыт запуска новых учебных программ, например «Художник-технол...
Экспозиция посвящена искусству африканских мастеров и продлится до 1 октября. ...
Актер назвал свое появление в роли Супермена во «Флеше» исполнением мечты. Об этом он рассказал In...
Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки в новом театральн...
Более 140 работ XVIII-XIX веков западноевропейских мастеров гравюры из частных собраний Великобрит...
Постановка основана на произведении Карло Гольдони «Самодуры». Премьера состоится 8 сентября на сц...
Фестиваль пройдет в Калужской области с 28 по 30 июля в ......
Вместе с проектом «Артефакт. Гид по музеям России» ведомство открывает выставку «Под благодатным п...
Посетителям представили ожившие легенды и сказания народов степи. Об этом сообщает ТАСС. ...
Один из представителей немецкой прозы послевоенных лет Мартин Вальзер умер на 97-м году жизни. Об ...
Sony объявила даты своих главных релизов и изменила часть уже имеющихся — в основном из-за забасто...
Концерт в Рускеале отменен. Об этом сообщается в telegram-канале исполнителя. ...
Директор музея Артем Силкин отметил, что в рамках сотрудничества художники и ремесленники смогут п...
Премьера фильма состоялась в этом году на Каннском кинофестивале. ...
Комедия «Барби» Греты Гервиг побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря» Кристофера Нолана по выручке...
Соглашение подписано в рамках Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия — Афри...
Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков в годы Великой Оте...
Проект реализуется музеем-заповедником «Петергоф» под эгидой Министерства культуры РФ в рамках оказа...
Министр культуры отметила, что гости посетили тематические экскурсии о событиях 988 года, мастер-кла...
30.07.2023