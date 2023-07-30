Николас Кейдж прокомментировал свою несостоявшуюся роль Супермена

Актер назвал свое появление в роли Супермена во «Флеше» исполнением мечты. Об этом он рассказал IndieWire.





Голливудский актер появился в образе знаменитого супергероя в небольшом эпизоде фильма «Флеш» с Эзрой Миллером. Использованные кадры были частью так и не выпущенного фильма про Кларка Кента режиссера Тима Бертона. Проект планировался в конце 90-х.





«Ну, я был рад, что это случилось. Сама возможность оказаться в супергеройском фильме ощущалась для меня как личная самореализация, исполнение давней мечты. А вот мой образ, который я наконец увидел на экране, считаю просто удовлетворительным. Как я уже сказал, это было было слишком быстро», — поделился он.