В Челябинске покажут постановку «Турандот» в новом сезоне

Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки в новом театральном сезоне покажет премьеру оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Еще 26 премьерных представлений пройдут в других государственных учреждениях региона. Об этом сообщает ТАСС.





Постановка пройдет под руководством заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Стародубцева. Премьера запланирована на 16-17 декабря. Оперу покажут в трех действиях. Зрители увидят древний Китай, в котором дочь императора примет предложение того жениха, который отгадает ее смертельные загадки.





В числе других весомых премьер нового сезона — спектакль «Аркаим», который пройдет в первых числах октября на сцене Челябинской филармонии в обновленном виде после 15-летнего перерыва. Представление посвящается найденному археологами в Челябинской области одноименному поселению. Всего в новом театральном сезоне запланировано 27 премьерных показов.





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