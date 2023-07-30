Выставка «Золотой век» открылась в Тамбовской областной картинной галерее

Более 140 работ XVIII-XIX веков западноевропейских мастеров гравюры из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Нидерландов и Австралии представили на выставке. Об этом сообщается на сайте Тамбовской областной картинной галереи.





«Выставка «Золотой век», проходящая в рамках проекта «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII-XIX веков», открылась в Тамбовской областной картинной галерее и будет работать до 24 сентября. Большинству экспонируемых гравюр более 300 лет.





Организаторы отметили, что гости смогут увидеть работы Альбрехта Дюрера, Рафаэля, Паоло Веронезе, Аннибале Карраччи, Питера Пауля Рубенса, Джованни Ланфранко, Карло Чиньяни, Ла Торнето, Рембрандта и других. Среди уникальных экспонатов — графический альбом «Фигуры из Библии», вышедший в Нидерландах в 1728 году. Также гости выставки смогут увидеть альбом «Истории Священного Писания», который выпустили в Лондоне в 1744 году и который, по словам организаторов, сразу стал «бестселлером не только в Англии, но и во всей Европе».







