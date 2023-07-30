Константин Райкин представил свой новый спектакль «Четыре тирана»

Постановка основана на произведении Карло Гольдони «Самодуры». Премьера состоится 8 сентября на сцене «Дворца на Яузе» и откроет 85-й сезон «Сатирикона. Об этом сообщает ТАСС.





В спектакле представлена музыка Антонио Вивальди, а на сцене расположился оркестр. Действие разворачивается во время венецианского карнавала. Но семьи четырех «тиранов» не могут насладиться праздником из-за строгих законов отцов.





По словам режиссера, в этом сюжете возникают ассоциации с проблемами сегодняшнего дня, рождаются мысли о противостоянии духовного и материального, о том, что одно невозможно без другого. Худрук отметил, что пьесы Гольдони — повод для игрового театра, для театра характеров, столкновений, перевоплощений. «Гольдони как великий драматург попадает в сутевые проблемы человеческого бытия. И вопрос только в том, чтобы это расшифровать, вывести из плана старинной истории в план современной истории», — пояснил Константин Райкин.





В спектакле заняты как ведущие актеры «Сатирикона», так и молодые артисты, только приглашенные в труппу. В частности, в постановке играют Агриппина Стеклова, Алексей Бардуков, Артем Осипов, Алена Разживина, Наталия Вдовина, Полина Райкина, Денис Суханов, Сергей Бубнов, Игорь Гудеев, Екатерина Воронина и другие актеры.





Фото: скриншот YouTube/ещенепознер