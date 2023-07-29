Министерство культуры РФ приглашает Угличский историко-архитектурный и художественный музей

29.07.2023
Вместе с проектом «Артефакт. Гид по музеям России» ведомство открывает выставку «Под благодатным покровом».
В сообщении сказано: «В галерее в основном собраны работы художника Сергея Симакова — автора удивительной судьбы. В 1970-х Симаков был авангардистом, участвовал в нонконформистском художественном объединении «Двадцать московских художников».
Выставка познакомит как с ранними, сюрреалистическими полотнами Симакова, такими как «Балкон» 1979 года, так и с творчеством конца 1980-х — начала 1990-х годов, где иконописные традиции почти вытеснили авангардный стиль. Также вниманию зрителей — старинная церковная утварь. Все экспонаты на виртуальной выставке сопровождаются аудиопояснениями и элементами дополненной реальности.