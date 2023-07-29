В Челябинской области стартовал фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима»

Посетителям представили ожившие легенды и сказания народов степи. Об этом сообщает ТАСС.





Участие приняли представители 40 реконструкторских клубов со всей России. В этом году фестиваль посвящен кочевникам — народам, в разное время правившим Великой степью, от скифов и сарматов, гуннов, саков, мадьяров, монголов до башкир и казахов. На площадке фестиваля возле музея представлены ремесла, обычаи, быт, культура кочевых народов. Чуть позже зрители послушают звучание аутентичных музыкальных инструментов, которыми исполнители мастерски оживили старинные башкирские легенды.





Во время боев реконструкторов на ринг вышли рыцари и кочевники. Клуб исторического средневекового боя «Наследие» проводит показательные рыцарские турниры. Были сражения на стальных макетах мечей и в доспехах, приближенных к аналогам XIV века. А клуб исторической реконструкции «Серебряный единорог» и Мастерская уральского эпоса реконструировали бытовые и военные эпизоды из жизни башкир. Они представили тренировочные состязания башкирских воинов, музыкально-театрализованные этюды на основе башкирского эпоса, легенд и сказаний.