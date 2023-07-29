Мартин Вальзер скончался на 97 году жизни

29.07.2023
Один из представителей немецкой прозы послевоенных лет Мартин Вальзер умер на 97-м году жизни. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на издательство Rowohlt.
Подробности смерти писателя не раскрываются.
В своих многочисленных рассказах, драмах, радиопьесах, романах и эссе М. Вальзер изображает многосложный и изменчивый портрет западногерманского общества. В центре его произведений — как правило «антигерой», подверженный сомнениям в правильности своих поступков.
Самыми популярными работами Вальзера являются романы «Браки в Филиппсбурге» (Ehen in Philippsburg, 1957), «Бегущая лошадь» («Ein fliehendes Pferd, 1978) и пьеса «Детская игра» (Ein Kinderspiel, 1970). Соболезнования выразили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.