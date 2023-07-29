«Веном 3» будет бороться в прокате с мультфильмом «Муфаса: Король лев»

Sony объявила даты своих главных релизов и изменила некоторые из уже имеющихся — в основном из-за забастовки актеров. Об этом сообщает Variety.





Картина выйдет в мировой прокат чуть меньше, чем через год — 12 июля 2024 года. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что вместе с Харди в проекте также снимется звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл. Для Темпл участие в третьем «Веноме» не станет дебютной ролью в супергеройском кино. В 2012-м она сыграла роль подруги Женщины-кошки в финальной части франшизы Кристофера Нолана про Брюса Уэйна «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Том Харди также выступил в качестве продюсера фильма, а режиссером «Веном 3» станет сценаристка «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел. Для нее эта картина станет режиссерским дебютом.





Два предыдущих фильма с Томом Харди — «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года — выходили в кинотеатрах в начале октября. Дата выхода «Венома 3» совпадает с датой выхода мультфильма «Муфаса: Король лев» студии Disney (5 июля 2024 года) и приключенческого триллера «Смерчи» студии Universal (19 июля 2024 года).





Также объявлена дата премьеры четвертого фильма франшизы «Плохие парни», в котором вновь воссоединятся Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Боевик с рабочим названием «Плохие парни 4» выйдет на экраны в выходные, посвященные Дню отца, 14 июня 2024 года. Детективам Майку Лоури и Маркусу Бернетту предстоит одолеть сиквел Disney и Pixar «Головоломка 2» (14 июня 2024 года).





Фото: скриншот YouTube/SonyPicturesRU