Рок-музыкант Гарик Сукачев госпитализирован

Концерт в Рускеале отменен. Об этом сообщается в Telegram канале исполнителя.





«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдёт в неожиданном формате „Народное караоке“.





Весь наш оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть для вас. Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное!», — сообщает команда артиста.





Посетить мероприятие приглашают всех желающих, уточняется, что средства за все приобретенные билеты на концерт будут возвращены. Какие проблемы стали причиной госпитализации музыканта, не уточняется.





«Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы споем вместе наши любимые песни: „Дорожная“, „Ольга“, „А я милого узнаю по походке“, „Бабушка“ и другие», — обратились к фанатам в команде музыканта.





Фото: t.me/IgorSukachev