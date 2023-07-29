Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» планирует обмен арт-резиденциями с Сенегалом

Директор музея Артем Силкин отметил, что в рамках сотрудничества художники и ремесленники смогут познакомиться с особенностями творческого подхода в другой стране. Об этом сообщает ТАСС.





По словам главы Татарстана, «Остров-град Свияжск» уже сотрудничал с сенегальскими коллегами по ряду направлений, поэтому начать такие обмены предлагается именно с Сенегала, хотя в дальнейшем рассматриваются и другие страны континента.





Предполагается, что в рамках обмена художники, ремесленники смогут познакомиться с особенностями творческого подхода, техники в другой стране. По словам Силкина, сейчас стоит задача найти спонсоров. «Достаточно высокая стоимость билетов, конечно. Будем искать спонсоров», — сказал он.