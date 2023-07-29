«Город астероидов» Уэса Андерсона вышел на Amazon Prime Video

Премьера фильма состоялась в этом году на Каннском кинофестивале.





1955 год. Драматург Конрад Эрп (Эдвард Нортон) мучительно создает пьесу «Астероид-сити». Ее действие разворачивается в вымышленном населенном пункте, куда прибывает небольшая толпа разномастных персонажей. Всех их связывает конвенция юных астрономов, проходящая на месте падения малюсенького астероида (в честь которого городок получил название). Взрослые неуклюже знакомятся и прощупывают почву для отпускного романа, дети-вундеркинды играют в интеллектуальные игры. Вскоре в Астероид-сити произойдет удивительное сверхъестественное событие, и город закроют на карантин, обострив отношения между запертыми посреди пустыни американцами.





Уэс Андерсон говорит, что если бы не пандемия, то никакого «Города астероидов», может, никогда бы и не было. Из-за ковида талисман режиссера Билл Мюррей не смог принять участие в съемках. На замену вышел специфически загримированный Том Хэнкс, ставший одной из главных находок картины.





Режиссер продолжает настаивать на кричащей цветовой палитре, маниакально блюдет симметрию, рисует сознательно гротескных героев, отношения которых звенят неврозами и фрустрациями.

Фото: скриншот YouTube/Focus Features