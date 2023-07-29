«Барби» собрала в мировом прокате более 500 миллионов долларов

Комедия «Барби» Греты Гервиг побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря» Кристофера Нолана по выручке за первый понедельник проката в США. Об этом пишет Variety.





Фильм «Барби» продолжает собирать кассу по всему миру, рубеж сборов превысил 500 млн долларов. Эксперты предполагают, что после выходных эта сумма вырастет до 750 млн долларов. По сюжету главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир.





Установлено, что в карьере Райана Гослинга, который исполнил роль Кена, «Барби» стала самым прибыльным проектом. Для Марго Робби, исполнившей главную роль, фильм по кассовости пока находится на втором месте, лидером в ее карьере является «Отряд самоубийц» со сборами в 746 млн долларов, сообщает портал Maxblizz. Режиссер «Барби» Грета Гервиг уже стала самой успешной женщиной-режиссером. В России премьера «Барби» и «Оппенгеймера» запланирована на осень в виде онлайн-версии.





Ранее стало известно, что Марго Робби заставляла носить сотрудников съемочной площадки розовые вещи. Также показ фильма «Барби» планируют запретить на Филиппинах, в Брунее и в Малайзии.





Фото: скриншот YouTube/Warner Bros. Pictures