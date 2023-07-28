Россия и Зимбабве заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры

Между Министерством культуры России и Министерством по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Республики Зимбабве заключено соглашение о сотрудничестве в области культуры, передает пресс-служба российского ведомства.



Сообщается, что документ подписан статс-секретарем — заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной и министром иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредериком Шава.



Соглашение подписано в рамках Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.



Документ определяет приоритетные направления для дальнейшего взаимодействия между Россией и Зимбабве в сфере культуры. Соглашение предполагает реализацию культурных проектов, обмен опытом в области музейного и библиотечного дела, исполнительских искусств, творческого образования, сохранения культурного наследия.



Надежда Преподобная также провела рабочую встречу с министром информации, культуры и спорта Объединенной Республики Танзания Табией Маулид Мвитой.



«Взаимодействие в области культуры всегда играет важную роль в комплексе отношений между странами, и мы видим большой потенциал для развития сотрудничества с Танзанией», — сообщила Надежда Преподобная.









Фото: пресс-служба Минкультуры России