В ДНР откроется выставка «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига»

В Торезе в ДНР состоится открытие выставки «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига».



Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.



Выставка после Тореза будет представлена в Луганске, Аксае, Ростове-на-Дону, Таганроге.



В экспозицию вошли документы, фотографии. В числе экспонатов представлен подлинный китель Маршала Советского Союза Родиона Малиновского, руководившего войсками Юго-Западного фронта, принимавшими участие в освобождении Донбасса, а также шинель командира 50-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии генерал-майора Антона Владычанского.









Фото предоставлено организаторами выставки