В Музее истории Луганска открылся детский центр «Музей рядом»

В Музее истории города Луганска открылся детский центр «Музей рядом», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что проект реализуется музеем-заповедником «Петергоф» под эгидой Министерства культуры РФ в рамках оказания помощи музеям, расположенным на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.



В ходе создания центра сотрудники музея опирались на собственный опыт создания Музейного центра «Новая ферма», который открылся в 2015 году.



«Мы уверены, что после открытия новых экспозиций и мультимедийных возможностей в нашем музее патриотическое воспитание наших детей выйдет на качественно новый уровень, потому что музей станет к ним ближе не только географически, но и по духу», — рассказала заместитель министра культуры ЛНР Яна Мирошниченко.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России