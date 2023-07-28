Ольга Любимова рассказала о юбилейных событиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о юбилейных мероприятиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».



«Сегодня мы празднуем 1035-летие Крещения Руси. И конечно, юбилейные мероприятия проходили в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», — написала Ольга Любимова в своем телеграм-канале.



Министр культуры отметила, что гости посетили тематические экскурсии о событиях 988 года, мастер-классы по изготовлению украшений, игрушек, по игре на гуслях, музыкальные выступления ансамблей и увидели постановку театра «ИстАри».



Одним из главных мероприятий, добавила глава Минкультуры, стало открытие экспозиции «Херсонес эпохи князя Владимира», где представлены артефакты, рассказывающие о жизни города в X-XI веках.



«Отмечу интересное построение выставочного пространства. С одной стороны, подлинные экспонаты знакомят с повседневной жизнью византийского Херсона, а с другой — миниатюры Радзивилловской летописи показывают важные события в жизни князя Владимира. И обе эти линии пересекаются в одной точке — 988 году. Посетить экспозицию можно до 10 сентября», — сообщила Ольга Любимова.



Министр культуры рассказала также о премьере фильма «Родина моей Родины» Фонда «Моя история». Картина посвящена музею-заповеднику «Херсонес Таврический».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova