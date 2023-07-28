Русский музей возглавит Ассоциацию художественных музеев России.



Руководство музея поддержало предложение более 20 ведущих музеев страны, передает пресс-служба учреждения. Этот вопрос обсуждался в ходе проекта «Музейные маршруты России» в Петрозаводске.



В ходе пленарного заседания сообщалось о том, что более 20 ведущих художественных музеев страны выступили за создание Ассоциации художественных музеев России, которая послужит дальнейшему развитию и взаимодействию музейного сообщества, будет способствовать объединению усилий для решения актуальных задач, реализации межмузейных проектов.



«Русский музей принял решение поддержать предложение о создании Ассоциации художественных музеев как официальный методический центр Министерства культуры РФ для художественных музеев страны и тех музеев, которые имеют художественные коллекции. Эта работа ведется нами уже 95 лет, и создание Ассоциации под эгидой Русского музея позволит поддержать наши музеи и создать новое пространство для представления ценнейших коллекций, входящих в Музейный фонд Российской Федерации», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.



Создание Ассоциации поддержали также замминистра культуры России Андрей Малышев, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.













Фото: пресс-служба Русского музея