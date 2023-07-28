Русский музей возглавит Ассоциацию художественных музеев России

28.07.2023

Русский музей возглавит Ассоциацию художественных музеев России
Русский музей возглавит Ассоциацию художественных музеев России.

Руководство музея поддержало предложение более 20 ведущих музеев страны, передает пресс-служба учреждения. Этот вопрос обсуждался в ходе проекта «Музейные маршруты России» в Петрозаводске.

В ходе пленарного заседания сообщалось о том, что более 20 ведущих художественных музеев страны выступили за создание Ассоциации художественных музеев России, которая послужит дальнейшему развитию и взаимодействию музейного сообщества, будет способствовать объединению усилий для решения актуальных задач, реализации межмузейных проектов.

«Русский музей принял решение поддержать предложение о создании Ассоциации художественных музеев как официальный методический центр Министерства культуры РФ для художественных музеев страны и тех музеев, которые имеют художественные коллекции. Эта работа ведется нами уже 95 лет, и создание Ассоциации под эгидой Русского музея позволит поддержать наши музеи и создать новое пространство для представления ценнейших коллекций, входящих в Музейный фонд Российской Федерации», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Создание Ассоциации поддержали также замминистра культуры России Андрей Малышев, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.



Фото: пресс-служба Русского музея