Студия A24 анонсировала премьеру спортдрамы «Железный коготь»

Киностудия независимого кино A24 анонсировала релиз спортивной драмы «Железный коготь».



Премьера фильма Шона Дуркина состоится 22 декабря.





В «Железном когте» пойдет рассказ о трагической судьбе династии фон Эрихов, которые прославились благодаря рестлингу. Сценарий драмы написал сам Дуркин.





Главные роли в фильме играют Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Холт Маккэллани и другие актеры.





Пока неизвестно, состоится ли полноценный кинотеатральный релиз «Железного когтя» в России.









Фото: скриншот видео на YouTube