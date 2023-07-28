Студия A24 анонсировала премьеру спортдрамы «Железный коготь»

28.07.2023

Студия A24 анонсировала премьеру спортдрамы «Железный коготь»
Киностудия независимого кино A24 анонсировала релиз спортивной драмы «Железный коготь».

Премьера фильма Шона Дуркина состоится 22 декабря.

В «Железном когте» пойдет рассказ о трагической судьбе династии фон Эрихов, которые прославились благодаря рестлингу. Сценарий драмы написал сам Дуркин.

Главные роли в фильме играют Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Холт Маккэллани и другие актеры.

Пока неизвестно, состоится ли полноценный кинотеатральный релиз «Железного когтя» в России.


Фото: скриншот видео на YouTube