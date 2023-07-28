HBO продлил комедию «Праведные Джемстоуны» на четвертый сезон

HBO продлил комедию «Праведные Джемстоуны» на четвертый сезон

28.07.2023

Канал HBO сообщил, что у комедии «Праведные Джемстоуны» будет четвертый сезон.

Это решение принято благодаря высоким рейтингам третьего сезона.

В сериале идет рассказ о семье телеевангелистов, которые несут свое учение в народ. Однако образ жизни героев разнится с тем, во что они верят.

Шоураннером «Праведных Джемстоунов» останется Дэнни Макбрайд. В сериале снимаются сам Макбрайд, Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон и другие актеры.

В настоящий момент работа над сериалом приостановлена из-за забастовки гильдий сценаристов и актеров в США. В связи с этим дата премьеры новых эпизодов пока неизвестна.


Фото: кадр из сериала «Праведные Джемстоуны»