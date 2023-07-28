Венецианский кинофестиваль закроет байопик «Феррари»

28.07.2023
Оргкомитет 80-го Венецианского кинофестиваля назвал фильм закрытия смотра.
Последней картиной, показанной на фестивале, станет байопик «Феррари».
Действие фильма развернется в середине XX века. Бывший автогонщик Феррари переживает личный кризис. Отчаявшись, он решает принять участие в грандиозной гонке Mille Miglia.
В основу сюжета легла биография Энцо Феррари, автором которой выступил журналист Брок Йэтс.
Снял биографическую драму Майкл Манн. Главную роль в «Феррари» исполнил Адам Драйвер. Роль жены главного героя исполнит Пенелопа Круз.
Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.
Фото: кадр из фильма «Феррари»