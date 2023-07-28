Premier начал съемки «Бедного олигарха 2» с Тимуром Батрутдиновым

Онлайн-кинотеатр Premier и канал ТНТ сообщили о старте съемок сериала «Бедный олигарх 2».



Главные роли в проекте сыграют Владимир Сычёв, Максим Лагашкин и Тимур Батрутдинов.





Действие сериала будет развиваться в мужской тюрьме. Продюсируют проект братья Андреасян.





«Полным ходом идут съемки второго сезона комедии "Бедный олигарх"! Продолжение прошлогоднего хита для ТНТ и "Премьера"! Второй сезон еще масштабнее и смешнее!» — написал Сарик Андреасян в своем телеграм-канале.





Режиссером сериала выступает Гарик Петросян. Оператор — Алексей Дудин.





Премьера второго сезона «Бедного олигарха» состоится в 2024 году. Другие подробности проекта пока не раскрываются.









Фото: t.me/sarikandreasyan



