Джулию Робертс хотели омолодить в фильме «Миссия: невыполнима 7»

Режиссер Кристофер Маккуорри рассказал один из инсайдов создания блокбастера «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая».



По его словам, героиню Джулии Робертс должны были омолодить в одной из сцен при помощи компьютерных технологий.





Робертс пригласили для съемок сцены-флешбэка, действие которой должно было происходить в 1989 году.





«Кто в 1989-м был прорывной звездой? Как раз в это время вышел фильм "Мистическая пицца". И я подумал: бог мой, Джулия Робертс, еще до "Красотки", в роли этой девушки», — отметил режиссер.





Маккуори признался, что от идеи съемок сцены с Робертс в итоге пришлось отказаться. Применять в фильме технологию цифрового омоложения не стали, что сэкономило существенную часть бюджета.





Премьера седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» состоялась 19 июня. Главные роли в фильме сыграли Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и другие актеры.









Фото: The Ellen Show/YouTube