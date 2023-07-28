Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко

Артист скончался в Санкт-Петербурге на 48-м году жизни.
Киностудия Lucasfilm разрабатывает проект еще с 2020 года.
По словам актрисы, ей предложили слишком маленький гонорар.
Главные роли сыграли Максим Назаров, Денис Сундуков, Денис Зайнуллин, Олег Васильков, Лянка Грыу, Эл...
Музыкант скончался в своем доме из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легки...
Артист скончался в Санкт-Петербурге на 48-м году жизни.
Киностудия Lucasfilm разрабатывает проект еще с 2020 года.
По словам актрисы, ей предложили слишком маленький гонорар.
Главные роли сыграли Максим Назаров, Денис Сундуков, Денис Зайнуллин, Олег Васильков, Лянка Грыу, Эл...
Музыкант скончался в своем доме из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легки...
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28.07.2023