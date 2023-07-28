Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко

Скончался актер Андрей Бабенко, сыгравший в телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».



Артист скончался в Санкт-Петербурге на 48-м году жизни. О кончине актера сообщила его коллега Елена Чижова.



«23 июля он ушел из жизни. Трагическая гибель», — сказала Чижова.



Андрей Бабенко родился 12 декабря 1975 года, окончил в 1997 году школу-студию при Мурманском областном драматическом театре (МОДТ), а после служил в театре по 2004 год. С 2004 года актер жил и работал в Санкт-Петербурге.









Фото: скриншот видео на YouTube