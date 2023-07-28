Братья Гловеры напишут сценарий спин-оффа «Звездных войн» о Лэндо

Спин-оффом «Звездных войн» о персонаже Лэндо Калриссиане займутся Дональд и Стивен Гловеры.



Братья напишут сценарий сериала, пишет портал Above the Line.





Киностудия Lucasfilm разрабатывает проект еще с 2020 года. Ранее шоураннером сериала был назначен Джастин Симиен.





Дональд Гловер известен тем, что сыграл Лэндо Калриссиана в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории».





Дата премьеры спин-оффа «Звездных войн» о Лэндо пока не известна. Работа над проектом может растянуться из-за проходящих в США забастовок Гильдий сценаристов и актеров.









Фото: кадр из фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»