Настасья Самбурская назвала причину отказа от возвращения в «Универ»

Настасья Самбурская рассказала в соцсетях, почему не вернулась в сериал «Универ».
По словам актрисы, ей предложили слишком маленький гонорар.
Договориться с продюсерами сериала Самбурской так и не удалось.
«По моему мнению, спустя 3 года после выхода заключительного сезона, ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало», — отметила актриса.
Однако к съемкам в сериале «Универ. 13 лет спустя» уже согласились вернуться Эдуард Кузьмин, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская, которые снимались в предыдущих сезонах ситкома.
Дата премьеры сериала «Универ. 13 лет спустя» пока неизвестна.
Фото: А поговорить/YouTube