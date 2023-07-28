Скончался один из основателей и басист The Eagles Рэнди Мейснер

28.07.2023
В возрасте 77 лет скончался один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер.
Сообщение о кончине музыканта появилось на официальном сайте группы.
Музыкант скончался в своем доме после осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких.
В сообщении The Eagles указано, что Мейснер был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе коллектива.
Участники The Eagles отметили поразительный вокальный диапазон артиста.
«Будучи бас-гитаристом новаторской кантри-рок-группы Poco, Рэнди был в авангарде музыкальной революции, начавшейся в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов», — указано в сообщении.
Фото: P Noe/YouTube