Скончался один из основателей и басист The Eagles Рэнди Мейснер

28.07.2023

Скончался один из основателей и басист The Eagles Рэнди Мейснер
В возрасте 77 лет скончался один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер.

Сообщение о кончине музыканта появилось на официальном сайте группы.

Музыкант скончался в своем доме после осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких.

В сообщении The Eagles указано, что Мейснер был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе коллектива.

Участники The Eagles отметили поразительный вокальный диапазон артиста.

«Будучи бас-гитаристом новаторской кантри-рок-группы Poco, Рэнди был в авангарде музыкальной революции, начавшейся в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов», — указано в сообщении.


Фото: P Noe/YouTube