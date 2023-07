Скончался один из основателей и басист The Eagles Рэнди Мейснер

В возрасте 77 лет скончался один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер.



Сообщение о кончине музыканта появилось на официальном сайте группы.



Музыкант скончался в своем доме после осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких.



В сообщении The Eagles указано, что Мейснер был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе коллектива.



Участники The Eagles отметили поразительный вокальный диапазон артиста.



«Будучи бас-гитаристом новаторской кантри-рок-группы Poco, Рэнди был в авангарде музыкальной революции, начавшейся в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов», — указано в сообщении.









Фото: P Noe/YouTube