Церемонию вручения «Эмми» перенесли из-за забастовок

28.07.2023

Церемонию вручения «Эмми» перенесли из-за забастовок
Церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств перенесена из-за забастовок актеров и сценаристов.

Новая дата 75-й церемонии «Эмми» пока не названа.

Новые даты церемонии в настоящее время согласовывают телеакадемия США и телеканал Fox.

Церемония предположительно пройдет в ноябре 2023 года либо в январе 2024 года.

Международная телевизионная премия «Эмми» считается эквивалентом премии «Оскар». Премия вручается ежегодно с 1949 года.

Забастовка Гильдии актеров в США началась 13 июля. О забастовке Гильдии сценаристов было объявлено в мае 2023 года. Причиной забастовок стал продолжающийся конфликт с Альянсом продюсеров кино и телевидения.


Фото: Television Academy/YouTube