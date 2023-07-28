Церемонию вручения «Эмми» перенесли из-за забастовок

Церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств перенесена из-за забастовок актеров и сценаристов.



Новая дата 75-й церемонии «Эмми» пока не названа.



Новые даты церемонии в настоящее время согласовывают телеакадемия США и телеканал Fox.



Церемония предположительно пройдет в ноябре 2023 года либо в январе 2024 года.



Международная телевизионная премия «Эмми» считается эквивалентом премии «Оскар». Премия вручается ежегодно с 1949 года.



Забастовка Гильдии актеров в США началась 13 июля. О забастовке Гильдии сценаристов было объявлено в мае 2023 года. Причиной забастовок стал продолжающийся конфликт с Альянсом продюсеров кино и телевидения.









Фото: Television Academy/YouTube







