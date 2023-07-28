Вышел специальный постер народной комедии «За Палыча!»

Создатели народной комедии «За Палыча!» выпустили специальный постер к фильму.



Комедия вышла в прокат 27 июля. Главную роль в фильме режиссера Андрея Богатырева сыграл Сергей Шакуров. В актерский состав также вошли Евгений Зарубин, Екатерина Лосина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков и другие.



Производством картины занимаются кинокомпания «Викинг-СТ» при участии телеканала «Россия».



«В центре сюжета комедии — веселая и пронзительная история о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома», — рассказали о картине создатели.













Фото: пресс-служба ВГТРК