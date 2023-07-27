В России снимут сериал о закулисье Олимпиады-80

27.07.2023

В России снимут сериал о закулисье Олимпиады-80
Платформа «Кинопоиск» снимет спортивную ретро-драму «Олимпиада».

Проект будет включать 8 эпизодов и расскажет о сыне советского чиновника, которого после скандала отправляют работать в оргкомитет Олимпиады-80.

Производством сериала занимается кинокомпания «Лунапарк» Дмитрия Нелидова. Автор сценария выступил Михаил Покрасс, режиссером — Евгений Стычкин.

Информации об актерском составе проекта пока нет.

Премьера сериала запланирована на 2024 год.


Фото: Pixabay.com