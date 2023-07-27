В России снимут сериал о закулисье Олимпиады-80

Проект будет включать 8 эпизодов и расскажет о сыне советского чиновника, которого после скандала от...
Главные роли в боевике играют Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ и другие актеры.
Главные роли в сериале играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Смотр впервые в его истории откроет японский анимационный фильм.
Мероприятие пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.
Проект будет включать 8 эпизодов и расскажет о сыне советского чиновника, которого после скандала от...
Главные роли в боевике играют Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ и другие актеры.
Главные роли в сериале играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Смотр впервые в его истории откроет японский анимационный фильм.
Мероприятие пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.
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27.07.2023