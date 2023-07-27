В России снимут сериал о закулисье Олимпиады-80

Платформа «Кинопоиск» снимет спортивную ретро-драму «Олимпиада».



Проект будет включать 8 эпизодов и расскажет о сыне советского чиновника, которого после скандала отправляют работать в оргкомитет Олимпиады-80.



Производством сериала занимается кинокомпания «Лунапарк» Дмитрия Нелидова. Автор сценария выступил Михаил Покрасс, режиссером — Евгений Стычкин.



Информации об актерском составе проекта пока нет.



Премьера сериала запланирована на 2024 год.









Фото: Pixabay.com