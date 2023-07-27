Премьера боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» пройдет 3 августа

Премьера южнокорейского боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» в российских кинотеатрах состоится 3 августа.



Об этом сообщает кинопрокатчик «Централ Партнершип».





В фильме пойдет рассказ о следователе, который возглавил команду, расследующую убийство, связанное с новым синтетическим наркотиком. Законникам противостоят не только наркодилеры, но и японские якудза, приехавшие в город, чтобы захватить прибыльный бизнес.





«Отважный герой разберется с плохими парнями, какими бы крутыми те себя ни считали. У него для этого есть особые методы», — описывает фильм «Централ Партнершип».





Снял фильм «Криминальный город: Разборки в Пусане» Ли Сан-ён, ответственный за предыдущую часть франшизы «Криминальный город 2». Главные роли в боевике играют Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане»