Apple TV+ показал тизер третьего сезона «Утреннего шоу»

Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал первый тизер третьего сезона «Утреннего шоу».



Главные роли в сериале играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.



К сожалению, тизер для просмотра в России не доступен. Главные роли в сериале играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.К сожалению, тизер для просмотра в России не доступен.





В сериале идет рассказ о непростых буднях двух ведущих утреннего тв-шоу. В проекте поднимаются вопросы харасмента на работе, прав женщин, власти и отношений.





В новом сезоне также снялись Джон Хэмм, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Джулианна Маргулис и другие актеры.





Премьера новых эпизодов «Утреннего шоу» состоится 13 сентября. Ранее сериал был продлен на четвертый сезон.













Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»