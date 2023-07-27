Apple TV+ показал тизер третьего сезона «Утреннего шоу»

27.07.2023

Apple TV+ показал тизер третьего сезона «Утреннего шоу»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал первый тизер третьего сезона «Утреннего шоу».

Главные роли в сериале играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

К сожалению, тизер для просмотра в России не доступен.

В сериале идет рассказ о непростых буднях двух ведущих утреннего тв-шоу. В проекте поднимаются вопросы харасмента на работе, прав женщин, власти и отношений.

В новом сезоне также снялись Джон Хэмм, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Джулианна Маргулис и другие актеры.

Премьера новых эпизодов «Утреннего шоу» состоится 13 сентября. Ранее сериал был продлен на четвертый сезон.



Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»