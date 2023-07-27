Apple TV+ показал тизер третьего сезона «Утреннего шоу»

27.07.2023
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал первый тизер третьего сезона «Утреннего шоу».
Главные роли в сериале играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
К сожалению, тизер для просмотра в России не доступен.
В сериале идет рассказ о непростых буднях двух ведущих утреннего тв-шоу. В проекте поднимаются вопросы харасмента на работе, прав женщин, власти и отношений.
В новом сезоне также снялись Джон Хэмм, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Джулианна Маргулис и другие актеры.
Премьера новых эпизодов «Утреннего шоу» состоится 13 сентября. Ранее сериал был продлен на четвертый сезон.
Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»