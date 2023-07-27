Новый мультфильм Миядзаки «Как поживаете?» откроет фестиваль в Торонто

Кинофестиваль в Торонто (TIFF) откроет новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?».



Смотр впервые в его истории откроет японский анимационный фильм.





Мультфильм «Как поживаете?» стал первой работой Миядзаки с 2013 года, когда вышел его другой полнометражный анимационный фильм «Ветер крепчает».





«Новый фильм Хаяо Миядзаки, уже признанный шедевром в Японии, начинается как простая история любви и превращается в потрясающую игру воображения», — сообщают организаторы кинофестиваля.





Кинофестиваль в Торонто будет проходить с 7 по 17 сентября.









Фото: кадр из мультфильма «Как поживаете?»