Новый мультфильм Миядзаки «Как поживаете?» откроет фестиваль в Торонто

27.07.2023
Кинофестиваль в Торонто (TIFF) откроет новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?».
Смотр впервые в его истории откроет японский анимационный фильм.
Мультфильм «Как поживаете?» стал первой работой Миядзаки с 2013 года, когда вышел его другой полнометражный анимационный фильм «Ветер крепчает».
«Новый фильм Хаяо Миядзаки, уже признанный шедевром в Японии, начинается как простая история любви и превращается в потрясающую игру воображения», — сообщают организаторы кинофестиваля.
Кинофестиваль в Торонто будет проходить с 7 по 17 сентября.
Фото: кадр из мультфильма «Как поживаете?»