Стали известны даты проведения ярмарки современного искусства Cosmoscow

11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 29 сентября по 1 октября 2023 года.



Мероприятие пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве, передают организаторы ярмарки.



Cosmoscow является главным ежегодным событием в российской арт-индустрии. Ярмарка проводится с целью поддержки и развития российского арт-рынка, создания платформы для взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества.



В рамках ярмарки реализуются коммерческая и некоммерческая программы. В некоммерческой программе будут представлены проекты Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, арт-инициативы некоммерческих фондов, ведущих культурных институций, проекты победителей программ Фонда Cosmoscow «Музей года», «Институция года», «Художник года».



Куратором образовательной программы выступит российский теоретик искусства, основатель и главный редактор «Художественного журнала» Виктор Мизиано.



Мероприятия ярмарки пройдут также в онлайн-формате.









Фото: пресс-служба Cosmoscow