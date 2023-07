Тело певицы Шинейд О’Коннор нашли в ее доме в Лондоне

Стали известны обстоятельства смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор.



Тело артистки было обнаружено в ее доме на юго-востоке Лондона. Обстоятельства смерти артистки выясняет коронер.



В заявлении полиции Лондона указано, что полицию вызвали в среду в 11:18. В правоохранительные органы была передана информация о женщине в бессознательном состоянии. Прибывшие на место сотрудники полиции констатировали смерть женщины.



Дело передано коронеру, который занимается расследованием смерти, произошедшей при необычных обстоятельствах иди внезапно.



Ранее певица Шинейд О’Коннор рассказывала о том, что борется с психическим заболеванием. Артистка сообщала, что совершала попытки суицида. В 2022 году певица написала на своей странице в соцсети о том, что намерена добровольно уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после гибели ее 17-летнего сына. Запись певица позже удалила и извинилась за свои слова.



О’Коннор записала 10 альбомов. Ее второй студийный альбом I Do Not Want What I Haven’t Got получил престижную премию Grammy.









Фото: Sinéad O'Connor/YouTube