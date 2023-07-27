Песни Алены Швец попали под запрет Росмолодежи

Певица Алена Швец (настоящая фамилия Швецова. — Прим. ред.) попала в круг внимания Росмолодежи и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.



С платформ «ВКонтакте» и «Мой мир» была удалена одна из песен Швец.





В реестр запрещенных материалов также попала одна из записей концертного выступления певицы, которая была опубликована в YouTube. Причина этого решения пока не названа.





В начале лета Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить творчество Швец на предмет ЛГБТ-пропаганды. Решение по данному заявлению пока не опубликовано.





Алена Швецова родилась в Златоусте в 2001 году. Творческую карьеру она начала с мини-альбома «Вписка на балконе» в 2018 году.













Фото: кадр из клипа Алены Швец