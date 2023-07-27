Фильм Или Малаховой «Привет, мама» отобран на фестиваль в Сан-Себастьяне

Российская драма «Привет, мама» отобран на фестиваль в Сан-Себастьяне.



Фильм Или Малаховой будет показан в рамках программы «Новые режиссеры».





Для Малаховой это дебютная полнометражная работа. Её российская премьера состоится на фестивале «Выборг» 5 августа.





В фильме идет рассказ о работнице аэропорта Пулково, которая живет со своей сестрой и ее дочерьми. Мама, которая выгнала их из дома, пропадает без вести. У героини появляется шанс получить наследство и начать новую жизнь, но она не решается что-то менять, надеясь на возвращение матери.





Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 22 по 30 сентября. Главные роли в фильме «Привет, мама» сыграли Дарья Савельева, Аглая Тарасова, Анфиса Кафтанова, Александра Евдокия Бакурадзе и другие актеры.





Фильм Или Малаховой «Привет, мама» был снят специально для онлайн-кинотеатра Start.













Фото: кадр из фильма «Привет, мама»